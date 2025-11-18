Freeport rétablira la production à grande échelle de la mine indonésienne de Grasberg en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le mineur de cuivre Freeport-McMoRan
FCX.N a déclaré mardi qu'il prévoyait de rétablir la production à grande échelle dans le district minier indonésien de Grasberg à partir du deuxième trimestre de 2026, à la suite d'un incident mortel qui a forcé l'arrêt des opérations au début de l'année.
