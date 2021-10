Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Freeport McMoran : retour express vers 38,75$ information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 17:36









(CercleFinance.com) - Quel rebond ! En une semaine, Freeport McMoran qui flirtait avec les 31$ effectue un retour express vers son zénith des 2 et 11 août dernier, soit 38,75$. Mais surtout, en franchissant les 35,5$, le titre efface la résistance oblique baissière moyen terme issue du zénith des 45$ du 10 mai dernier... un objectif majeur et plus si lointain.

