(CercleFinance.com) - Freeport-McMoran refranchit les 28,1$ (ex-support du 01/09) et s'ouvre le chemin des 31,9$, l'ex-'gap' du 11/09 puis des 32,1$ (ex-résistance du 9/09) puis des 33,25$ (zénith du 25/08).





Valeurs associées FREEPORT MCMORAN NYSE +7.28%