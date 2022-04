Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Freeport McMoran : rechute sur les 40$ information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 11:45









(CercleFinance.com) - Freeport McMoran rechute sur les 40$ et comble le 'gap' des 40,7$ du 8 février: le titre teste le support oblique issu du plancher des 30,5$ du 21/09/2021.

Le prochain objectif pourrait être le comblement du 'gap' des 37,25$ du 31 janvier... mais la tendance haussière serait invalidée, d'où le risque élevé de rechute sur les 31$.





Valeurs associées FREEPORT MCMORAN NYSE -3.62%