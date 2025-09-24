 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 837,09
-0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Freeport-McMoRan prévoit une baisse des ventes consolidées de cuivre et d'or au troisième trimestre
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 14:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions, d'éléments de contexte et de détails tout au long de l'article)

Freeport-McMoRan FCX.N a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que les ventes consolidées soient inférieures de environ 4 % pour le cuivre et de près de 6 % pour l'or au troisième trimestre, par rapport à ses prévisions antérieures, ce qui a entraîné une baisse de 9 % des actions de l'entreprise minière dans les échanges de prémarché.

Au début du mois, la société avait temporairement interrompu l'exploitation de dans la mine indonésienne de Grasberg après qu'un important flux de matériaux humides ait bloqué l'accès à certaines parties de sa mine souterraine, limitant les voies d'évacuation pour sept travailleurs.

La semaine dernière, Freeport a localisé deux membres de l'équipe qui avaient été mortellement blessés lors de l'incident.

La société exploite Grasberg, l'une des plus grandes mines d'or et de cuivre du monde, et construisait une fonderie en Indonésie. Cette fonderie a été endommagée par un incendie l'année dernière et a été fermée.

En juillet, elle avait prévu des ventes consolidées de 1 milliard de livres de cuivre et de 350 000 onces d'or pour le troisième trimestre.

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
9 900,00 USD LME -0,22%
FREEPORT MCMORAN
45,390 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,85 USD NYMEX -0,35%
Or
3 766,17 USD Six - Forex 1 +0,05%
Pétrole Brent
68,60 USD Ice Europ +1,19%
Pétrole WTI
64,38 USD Ice Europ +1,13%
© 2025 Thomson Reuters.

