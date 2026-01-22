Freeport-McMoRan : le bénéfice dépasse les attentes, les prix élevés du cuivre compensant l'impact de l'accident de Grasberg

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, de mouvements d'actions et d'éléments de contexte dans les paragraphes 4 à 9)

Le groupe minier Freeport-McMoRan

FCX.N a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre jeudi, la hausse des prix du cuivre et de l'or ayant permis de compenser la baisse de la production après l'incident de la mine indonésienne de Grasberg qui a tué sept ouvriers.

Les prix moyens du cuivre ont augmenté au cours du quatrième trimestre et ont atteint des sommets historiques à la fin du mois de décembre, grâce à une croissance économique soutenue aux États-Unis , à une reprise de la demande chinoise et à des contraintes d'approvisionnement.

Freeport devrait également bénéficier de manière significative des droits de douane de 50 % sur les importations de cuivre imposés l'année dernière, en raison de son statut de premier producteur américain et de son potentiel d'expansion plus important que celui de ses rivaux.

Le prix moyen trimestriel réalisé pour le cuivre était de 5,33 $ la livre, en hausse de 28 % par rapport à l'année précédente, tandis que les prix de l'or ont augmenté de 55 % pour atteindre 4 078 $ l'once.

Cependant, les actions de Freeport-McMoRan étaient en baisse de 1,5 % à 59,70 $ avant le marché, l'incident de Grasberg ayant entraîné une baisse de la production.

La production de cuivre au cours du trimestre a diminué de 38,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 640 millions de livres récupérables, tandis que la production d'or a diminué d'environ 85 % pour atteindre 65 000 onces récupérables.

La société a suspendu ses activités à la mine indonésienne de Grasberg après qu'environ 800 000 tonnes de matériaux humides ont inondé le site le 8 septembre. Les importantes coulées de boue ont piégé sept travailleurs sous terre, dont la mort a été confirmée par la société .

Elle s'attendait à ce que le redémarrage progressif et la montée en puissance de la mine souterraine commencent au deuxième trimestre 2026, et prévoyait de rétablir la production de la mine de cuivre et d'or d'ici juillet .

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 47 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 29 cents, selon les données compilées par LSEG.