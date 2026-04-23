Freeport-McMoRan : hausse des bénéfices au premier trimestre grâce à l'augmentation des prix du cuivre

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Le minier Freeport-McMoRan FCX.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre jeudi, grâce à la hausse des prix du cuivre.

Le prix moyen du cuivre a grimpé de 36,7 % au cours du premier trimestre par rapport à l'année précédente et a atteint des sommets historiques à la fin du mois de janvier en raison de contraintes d'approvisionnement, de faibles stocks et d'une forte demande.

Le prix moyen trimestriel réalisé pour le cuivre était de 5,78 dollars la livre, a déclaré la société, contre 4,44 dollars la livre un an plus tôt.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 57 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 mars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 46 cents, selon les données compilées par LSEG.