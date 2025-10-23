Freeport-McMoRan : des bénéfices en hausse grâce à l'augmentation des prix du cuivre qui amortit la baisse de la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les mouvements d'actions au paragraphe 2, les détails et le contexte aux paragraphes 7 et 8)

Freeport-McMoRan FCX.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre jeudi, la hausse des prix du cuivre ayant permis de compenser la baisse de la production après la suspension des opérations à la mine de Grasberg en Indonésie.

Les actions du mineur étaient en hausse de 3,3 % dans les échanges de pré-marché. Elles ont gagné 7,1 % depuis le début de l'année.

Les prix moyens du cuivre ont augmenté au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, soutenus par des signes d'amélioration de la demande dans le principal pays consommateur qu'est la Chine, les autorités s'étant engagées à stabiliser la croissance industrielle et un important projet hydroélectrique au Tibet.

Le prix moyen trimestriel réalisé pour le cuivre était de 4,68 dollars la livre, soit une augmentation d'environ 9 % par rapport à l'année précédente.

Freeport-McMoRan avait annoncé une baisse des ventes consolidées de cuivre et d'or au troisième trimestre, à la suite d'un arrêt de près d'un mois des opérations à la mine de Grasberg, après qu'environ 800 000 tonnes de matériaux humides ont inondé le site le 8 septembre.

D'importantes coulées de boue avaient piégé sept travailleurs sous terre, dont la mort a été confirmée par la société au début du mois.

L'entreprise minière avait déclaré qu'un redémarrage progressif et une montée en puissance des opérations dans l'une des plus grandes mines d'or et de cuivre du monde pourraient avoir lieu au cours du premier semestre de 2026.

Elle prévoit pour le quatrième trimestre des ventes de cuivre de 635 millions de livres et des ventes d'or de 60 000 onces, toutes deux inférieures à ce qu'elle avait annoncé un an plus tôt, en raison de la suspension.

Le cuivre de Shanghai a atteint son plus haut niveau en six mois en septembre, suite à un cas de force majeure à la mine de Grasberg, les négociants tablant sur un resserrement supplémentaire de l'approvisionnement en matières premières.

La production de cuivre de Freeport s'est élevée à 912 millions de livres récupérables au cours du troisième trimestre, soit une baisse de 13,2 % par rapport à l'année précédente. La production d'or s'est élevée à 287 000 onces récupérables, soit une baisse de 37,1 % par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 50 cents par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 41 cents, selon les données compilées par LSEG.