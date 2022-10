Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Freeport McMoran : bondit vers les 30$ information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 18:04









(CercleFinance.com) - Freeport McMoran bondit vers les 30$ et transperce une résistance baissière moyen terme après avoir rebondi sur 26$ : les prochains objectifs à la hausse sont 30,8$ (c'est presque fait) puis 33,8$, l'ex-zénith du 26 août, ex-'gap' du 17 juin et ex-plancher du 12 mai.

Au-delà, le titre viserait le comblement du 'gap' des 39$ du 10 juin.





Valeurs associées FREEPORT MCMORAN NYSE +4.62%