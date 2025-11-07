Freeport Indonesia déclare que l'enquête sur l'incident de Grasberg est terminée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'orthographe de "mine" dans le titre)

Freeport Indonesia a déclaré que l'enquête sur l'incident mortel survenu dans sa mine Grasberg Block Cave était terminée et que la société avait reçu des recommandations d'amélioration de la part du ministère des mines.

La société assure actuellement le suivi de toutes les recommandations formulées par le ministère de l'énergie et des ressources minérales, a déclaré vendredi la porte-parole Katri Krisnati dans un communiqué.