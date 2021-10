Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Freelance : hausse de moitié du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Freelance.com publie un résultat net part du groupe en hausse de 48% à 3,2 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, un résultat d'exploitation en croissance de 67% à 4,2 millions, ainsi qu'un EBITDA en progression de 85% à 5,2 millions. Le chiffre d'affaires a progressé de 60% à 212,2 millions d'euros, dont une progression de 15% en organique. La performance commerciale a été portée par l'activité française, en croissance de 73% avec un chiffre d'affaires représentant 86% du total du groupe. Au regard des indicateurs et de la perspective de l'acquisition d'Helvetic Payroll, Freelance a relevé son objectif de chiffre d'affaires pro forma 2021 qui devrait se situer entre 620 et 640 millions d'euros (contre 600 millions initialement anticipé).

Valeurs associées FREELANCE.COM Euronext Paris -5.19%