Freelance: croissance de 78% du CA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Freelance.com annonce avoir enregistré sur le deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 201,5 millions d'euros, en progression de 77,9% en comparaison annuelle, son 26ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, dont 20 supérieurs à 20%.



'Cette évolution est portée à la fois par la poursuite d'une excellente dynamique sur le périmètre historique (+27,3% à périmètre constant sur le trimestre), et par l'intégration d'Helvetic Payroll', explique la société de services en ressources humaines.



Affichant ainsi un chiffre d'affaires semestriel de 383 millions, en hausse de 80,6% dont 23,4% en organique, Freelance confirme ses objectifs d'une croissance à deux chiffres en 2022, à près de 800 millions d'euros, et le cap du milliard à l'horizon 2025.





Valeurs associées FREELANCE.COM Euronext Paris +6.40%