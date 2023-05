Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Freelance: croissance de 15% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 13:15









(CercleFinance.com) - Freelance.com affiche pour le premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 208,5 millions d'euros, en croissance de 15% en comparaison annuelle, une croissance organique de 27% en France ayant largement compensé un recul de 4% à l'international.



La société de services en ressources humaines explique que son activité internationale a notamment subi une pression à la baisse dans le secteur pharmaceutique en Suisse après une très forte demande pendant la période Covid.



Freelance déclare toutefois anticiper une reprise progressive de la croissance à l'international sur les prochains trimestres, et continuer d'étudier les opportunités de croissances externes en France et en Europe.





