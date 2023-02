Freelance.com vise 1 milliard de chiffre d'affaires d'ici 2025

(AOF) - Freelance.com a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2022, ressortant en hausse de 59% à 800,2 millions d'euros. En France, la plateforme de recrutement pour consultants a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 509,7 millions d'euros sur la période, en croissance organique de 25% par rapport à 2021, représentant 64% du total consolidé du groupe.

A l'international, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 290,5 millions d'euros sur l'année 2022, en croissance de 203% et de 10% en organique par rapport à 2021.

S'agissant du quatrième trimestre 2022, le chiffre d'affaires est de 218,5 millions d'euros contre 178,3 millions réalisé un an auparavant, soit une hausse de 23% sur un an.

"2022 a été une année dynamique, dans la continuité de 2020 et 2021, nous ayant permis de réaliser une croissance significative. Cependant, le quatrième trimestre 2022 marque tout de même un léger ralentissement par rapport au comparable des années précédentes et nous laisse présager que les impacts de la crise issue de la guerre en Ukraine et de l'inflation qui en découle pourraient avoir un impact sur la croissance future", prévient la direction de la société.

Qui conclut : "Nous continuons d'étudier les opportunités de croissances externes en France et en Europe et nous sommes confiants sur l'atteinte de notre objectif du milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025".

AOF - EN SAVOIR PLUS