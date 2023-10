Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Freelance.com: vers l'acquisition de STA Groupe information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 13:13









(CercleFinance.com) - Freelance.com annonce la signature d'une promesse synallagmatique en vue de l'acquisition de STA Groupe, spécialiste du portage salarial des indépendants et de la mise en relation de consultants hautement qualifiés avec les entreprises.



Ce rapprochement permettra à Freelance de renforcer sa gamme de services en participant à la consolidation du marché du portage salarial en France. L'acquisition, qui sera réalisée en numéraire, doit intervenir début janvier 2024.



Après 86 millions d'euros en 2022, STA prévoit de réaliser une forte croissance de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours. Le nouvel ensemble représentera un chiffre d'affaires combiné 2023 de plus d'un milliard d'euros.





Valeurs associées FREELANCE.COM Euronext Paris +7.58%