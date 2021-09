Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Freelance.com : vers l'acquisition de Helvetic Payroll information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Freelance.com annonce avoir signé un protocole d'accord ainsi qu'un projet de traité d'apport, sous conditions suspensives, en vue d'un rapprochement avec le Groupe Helvetic Payroll, spécialiste du portage salarial en Suisse. 'L'acquisition d'Helvetic Payroll correspond à la volonté de Freelance.com d'élargir la gamme des services proposés à l'ensemble de ses clients tout en bâtissant un acteur de référence à l'international', explique la société française. Par ailleurs, Freelance.com relève son objectif de chiffre d'affaires proforma 2021 qui devrait se situer entre 620 et 640 millions d'euros (contre 600 millions initialement anticipé), avec l'ambition réitérée d'atteindre un milliard d'euros de volumes d'activités d'ici 2025.

Valeurs associées FREELANCE.COM Euronext Paris +3.96%