FREELANCE.COM : un administrateur a procédé à plusieurs cessions d'actions en janvier

(AOF) - Mohamed Benboubker, Administrateur de Freelance.com, a cédé le 4 janvier, 10 000 actions du spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externe au prix de 4,29 euros par action, soit un montant de 42 900 euros, selon une déclaration faite auprès de l'Autorité des marchés financiers. Il a ensuite vendu 3001 titres à 4,3105 euros le 15 janvier, soit 12 935,81 euros, puis 1 781 actions à 4,30 euros le 18 janvier, soit 7658,3 euros, et 3 076 titres à 4,30 euros, le 22 janvier, soit 13226,8 euros.

