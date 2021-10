Freelance.com relève ses objectifs annuels

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe a relevé son objectif de chiffre d'affaires pro forma 2021 qui devrait se situer entre 620 millions et 640 millions d'euros (contre 600 millions initialement anticipé). A moyen terme le groupe rappelle son ambition d'atteindre 1 milliard d'euros de volumes d'activités d'ici à 2025.

(AOF) - Sur l'ensemble du premier semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Freelance.com a progressé de 60% à 212,2 millions d'euros, dont 15% de croissance organique. La performance commerciale de la société de recrutement a été portée par l'activité française, en croissance de 73% sur un an avec un chiffre d'affaires de 183,3 millions d'euros, représentant 86% du total du groupe. L'Ebitda consolidé a progressé de 85% à 5,2 millions d'euros. Le résultat net part du groupe ressort à 3,2 millions d'euros (+48%).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.