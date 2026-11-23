Le groupe a réalisé 260,8 millions d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre, en hausse de 5% sur un an. Il annonce également avoir avoir signé un accord ferme pour racheter FinStart, une plateforme spécialisée dans les métiers de la finance et de la comptabilité.

La reprise amorcée en début d'année se poursuit pour Freelance.com. Après 275,3 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre et 276,5 millions au deuxième, le groupe, qui met en relation freelances et grandes entreprises, porte ses revenus à 812,5 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2026. C'est 4% de plus qu'un an plus tôt, et 5% en organique.

La France a généré 188,9 millions d'euros entre juillet et septembre, soit près des trois quarts de l'activité du groupe. "En France, les activités de portage salarial et d'intermédiation ont conservé la dynamique de croissance retrouvée depuis début 2026, confirmant la remontée du recours aux talents externes de nos clients", indique Freelance.com dans son communiqué publié lundi.

A l'international, le chiffre d'affaires trimestriel s'établit à 71,8 millions d'euros. Le groupe souligne la bonne tenue de son activité en Suisse. Sur neuf mois, ses revenus ont progressé plus vite hors de France, où ils ont atteint 222 millions d'euros ( 6%), que sur le marché français, à 590,5 millions ( 4%).

Freelance.com se renforce avec FinStart

En parallèle, Freelance.com annonce le rachat de FinStart. Créée en 2020, la plateforme spécialisée travaille notamment avec de grands comptes et s'appuie sur un réseau de plus de 5 500 professionnels. Selon Freelance.com, la plateforme devrait réaliser 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026.

"A travers cette acquisition, Freelance.com se renforce sur le segment en forte croissance du freelancing dans les métiers de la Finance et de la Comptabilité", précise le groupe. Il prévoit de boucler l'opération d'ici à la fin de l'année.

Freelance.com publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre le 22 février 2027, après la clôture de la Bourse.