Freelance.com : nomination d'un directeur général délégué

(CercleFinance.com) - Freelance.com annonce la nomination de Laurent Levy au poste de directeur général délégué, à compter de ce 8 juillet, avec 'pour première mission de mettre en oeuvre les synergies industrielles et commerciales des deux entités nouvellement fusionnées'. Le 18 juin, le groupe a en effet conclu un rapprochement avec INOP'S 'afin de constituer le leader français du travail libéré', nouveau groupe qui compte 200 salariés et plus d'un million d'utilisateurs de ses plateformes. Fondateur d'INOP'S en 2009, Laurent Levy a créé, organisé et dirigé pendant plus de vingt ans des activités à très forte croissance au sein de groupes informatiques comme Steria, Transiciel, Capgemini et Atos Origin.

