Freelance.com: le chiffre d'affaires atteint 800 ME en 2022 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 18:18

(CercleFinance.com) - Freelance.com annonce un chiffre d'affaires de 218,5 millions d'euros au titre du 4e trimestre 2022, en progression de 23% par rapport à la même période un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires atteint 800,2 millions d'euros, soit une croissance de 59% par rapport à l'exercice précédent (+19% en organique). Freelance.com remplit ainsi son objectif qui était d'atteindre le seuil de 800 ME de CA.



'2022 a été une année dynamique, dans la continuité de 2020 et 2021, nous ayant permis de réaliser une croissance significative', souligne la société.



Freelance.com indique continuer à étudier les opportunités de croissance externe en France et en Europe et se dit confiant quant à son objectif d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025.