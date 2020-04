Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Freelance.com : hausse de 33% du résutat net en 2019 Cercle Finance • 27/04/2020 à 08:03









(CercleFinance.com) - Freelance.com publie un résultat net part du groupe en croissance d'un tiers à 5,9 millions d'euros au titre de 2019, avec une marge d'exploitation de 3,3% contre 3,1% un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 237,1 millions, en croissance organique de 26%. 'L'accélération des synergies internes et la croissance dynamique de l'activité ont permis de maîtriser les charges d'exploitation et de consacrer les efforts du groupe au renforcement des équipes commerciales, marketing et informatiques', explique-t-il. Les incertitudes actuelles ne permettent pas de communiquer pour le moment sur les objectifs 2020, mais le groupe maintient son ambition de dépasser le seuil des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici trois-quatre ans.

