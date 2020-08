Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Freelance.com : hausse de +11% des revenus trimestriels Cercle Finance • 31/08/2020 à 18:29









(CercleFinance.com) - Freelance.com annonce ce soir qu'au 2e trimestre 2020, son chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 63,8 ME, en croissance organique de +11%. Au 1er semestre 2020, Freelance.com a par ailleurs réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 132,9 ME (+19%). 'En France, Freelance.com a totalisé 105,8 ME de chiffre d'affaires sur le 1er semestre 2020, soit 80% du total consolidé du groupe. L'activité connaît une croissance organique de 26% sur le territoire domestique. A l'international, l'activité est en légère baisse à -1%, pour s'établir à 27,1 ME (20% du CA total)', détaille le groupe.

Valeurs associées FREELANCE.COM Euronext Paris +2.00%