FREELANCE.COM est confiant pour son activité 2020

(AOF) - Freelance.com a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 en croissance organique de 29% à 69,2 millions d'euros, conforme à son objectif de progression de l'activité. Le spécialiste de l'intermédiation entre entreprises et freelances/PME a précisé que l'impact négatif de la crise sanitaire sur la croissance des revenus trimestriels est estimé à environ 5 points de croissance. Il ajoute, qu'à ce stade, le groupe est confiant dans sa capacité à réaliser un exercice 2020 alliant croissance et rentabilité, et à poursuivre son développement à plus long terme.

Plus en détails, l'entreprise a réalisé 54 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé en France au premier trimestre, correspondant à une croissance de 35% et représentant 78% de l'activité totale du groupe sur la période. A l'international (Allemagne, Maroc, Singapour, Suisse), l'activité a progressé de 11%, pour s'établir à 15,1 millions.

