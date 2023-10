Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Freelance.com: EBITDA accru de 16% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 11:58









(CercleFinance.com) - Freelance.com publie au titre du premier semestre 2023 un résultat net part du groupe en hausse de 1% à 8,9 millions d'euros, un résultat d'exploitation en progression de 14% à 12,9 millions et un EBITDA en croissance de 16% à 14,4 millions.



Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 419,5 millions d'euros, en croissance de 10% en comparaison annuelle, une croissance organique de 18% en France ayant largement compensé un tassement de 4% à l'international.



Malgré un fléchissement de la croissance sur la première partie de l'année qui devrait se poursuivre sur le second semestre 2023, le groupe reste confiant dans ses perspectives de développement 'compte tenu de son positionnement dans un marché très porteur'.





Valeurs associées FREELANCE.COM Euronext Paris +4.96%