Les ventes de Freelance.com ont progressé de 5% au 3e trimestre, au-delà des attentes de TP ICAP Midcap, qui relève sa prévision pour 2026. Le titre gagnait 4,37% à Paris ce mardi après-midi.

TP ICAP Midcap attendait 243 millions d'euros de chiffre d'affaires. Selon ses résultats publiés lundi, Freelance.com en a réalisé 260,8 millions au 3e trimestre 2026. Le groupe, qui met en relation les entreprises et les travailleurs indépendants, a progressé au même rythme en France et à l'international.

"Ce troisième trimestre consécutif de croissance, en France comme à l'international, montre que la reprise s'installe dans la durée", estime Corentin Marty, analyste chez TP ICAP Midcap, dans sa note du jour. Il table désormais sur 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2026, contre 1,057 milliard auparavant.

FinStart encore hors des prévisions

En parallèle, Freelance.com a signé un accord ferme pour racheter FinStart. La plateforme s'appuie sur un réseau de plus de 5 500 professionnels et devrait réaliser environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026. Le prix d'achat n'a pas été communiqué. L'opération devrait être bouclée d'ici à la fin de l'année.

"Nous attendons sa finalisation pour l'intégrer à nos estimations", précise TP ICAP Midcap.

TP ICAP maintient son conseil d'achat

Sur Freelance.com, TP ICAP Midcap reste prudent pour 2027 et 2028, compte tenu du contexte en France. Mais il maintient son conseil d'achat et relève son objectif de cours de 3,30 à 3,50 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 70% par rapport à son cours de référence de 2,06 euros, arrondi à 2,10.Vers 15h, l'action Freelance.com bondissait de 4,37%, à 2,15 euros, alors qu'elle avait clôturé en baisse de 0,96% lundi soir.