Freelance.com: croissance de 77% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Freelance.com annonce un chiffre d'affaires de 198,8 millions d'euros pour le troisième trimestre 2022, en progression de 76,9% au total, dont 21,4% en organique, poursuivant ainsi sa croissance à deux chiffres pour le 27ème trimestre consécutif.



En cumul depuis le 1er janvier, le groupe de services en ressources humaines enregistre un chiffre d'affaires de 581,8 millions d'euros, en croissance de 79,3% par rapport aux neuf premiers mois de 2021 (+22,7% en données organiques).



Avec la poursuite de la dynamique de croissance initiée depuis près de sept ans, en France comme à l'international, Freelance.com confirme être en position d'atteindre son objectif annuel de chiffre d'affaires de 800 millions d'euros en 2022.





