Freelance.com : croissance de 37% du CA en 2020

(CercleFinance.com) - Freelance.com annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 324 millions d'euros en cumulé sur 2020, en croissance de 37% (+17% en organique), dont 106,3 millions sur le seul quatrième trimestre, en croissance de 47% (+5% en organique). Le CA pro forma (incluant inop's dès le 1er janvier 2020) s'établit à 375,4 millions pour 2020. 'Malgré des signaux positifs, le manque de visibilité invite à rester prudents et à se garder de toute annonce prématurée pour le premier semestre 2021', prévient-il.

Valeurs associées FREELANCE.COM Euronext Paris 0.00%