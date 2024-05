Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Freelance.com: croissance de 24% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - La société de services en ressources humaines Freelance.com fait part d'un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre 2024 de 258,2 millions d'euros, en croissance de 24% en comparaison annuelle (+1% de croissance organique).



En organique, la croissance du périmètre France (+4%) est restée atténuée par le contexte économique difficile, tandis que celle du périmètre international (-7%) a été impactée par une base de comparaison difficile.



Freelance.com confirme son objectif de croissance organique légèrement positive en 2024, ajoutant que les intégrations des acquisitions récentes font progresser son chiffre d'affaires combiné au-delà du milliard d'euros.





