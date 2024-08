Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Freelance.com: croissance de 23% du CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Freelance.com affiche pour son premier semestre 2024, un chiffre d'affaires de 517,1 millions d'euros, en croissance de 23% (+1% en organique), avec une hausse de 36% sur le périmètre France et une baisse de 2% sur le périmètre international.



Sur le seul deuxième trimestre, les activités internationales poursuivent leur rétablissement avec une baisse organique limitée à -1%, tandis que la croissance organique du périmètre France (+1%) poursuit son ralentissement, impactée par des conditions de marché difficiles.



'Les intégrations d'OpenWork et de STA font progresser le chiffre d'affaires annuel combiné de Freelance.com au-delà du milliard d'euros et renforcent notre positionnement sur le marché de la gestion des talents externes', souligne-t-il.





Valeurs associées FREELANCE.COM 3,07 EUR Euronext Paris +5,86%