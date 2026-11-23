Freelance.com (Euronext Growth Paris – FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2026 ainsi que son chiffre du troisième trimestre 2026.



Sur le 3ème trimestre, le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 260,8 M€, en croissance de +5% par rapport au 3ème trimestre 2025 (+5% de croissance organique).

• En France, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 188,9 M€ sur le 3ème trimestre, en croissance de +5% par rapport au 3ème trimestre 2025 (+5% de croissance organique) ;

• À l’international, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 71,8 M€ sur le 3ème trimestre, en croissance de +5% par rapport au 3ème trimestre 2025 (+5% en organique).