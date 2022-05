Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Freelance.com: CA dopé par Helvetic Payroll au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Freelance.com annonce pour le premier trimestre 2022, un chiffre d'affaires en progression de 83,7% à 181,5 millions d'euros, grâce à la pleine contribution d'Helvetic Payroll. A périmètre constant, la croissance ressort à 24% sur la période.



Du fait de l'intégration d'Helvetic Payroll, consolidée depuis début novembre 2021, le total de l'activité réalisé à l'international a représenté 40% du chiffre d'affaires total sur ce trimestre, contre 19% sur l'ensemble de l'exercice 2021.



Le groupe de services en ressources humaines se dit conforté dans son ambition d'une croissance à deux chiffres sur l'exercice en cours et son intention d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025.





