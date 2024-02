Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Freelance.com: CA accru de 7% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - Freelance.com dévoile pour 2023 un chiffre d'affaires annuel de 857,7 millions d'euros, en croissance de 7% (+4% de croissance organique), une hausse de 15% sur le périmètre France ayant largement compensé une baisse de 6% sur le périmètre international.



'L'incertitude économique internationale et le ralentissement provoqué par la hausse des taux des banques centrales ont décéléré le recours aux indépendants de nos clients', explique la société, qui prévoit un retour progressif à la croissance à l'international en 2024.



'Les intégrations d'OpenWork en septembre 2023, et de STA en janvier 2024 renforcent notre positionnement sur le marché de la gestion des talents externes, et nous permettent de rétablir un niveau de croissance consolidée plus conforme à nos attentes', ajoute-t-elle.





