FREELANCE : baisse de 35% du résultat d'exploitation semestriel

(AOF) - Freelance baisse de 10,54% à 3,99 euros après avoir dévoilé des comptes dégradés au titre du premier semestre. Le résultat net part du groupe s'est établi à 2,2 millions d'euros en 2020, contre un bénéfice de 3,3 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat d'exploitation a chuté de 35% à 2,65 millions d'euros, soit une marge de 2% contre 3,7% au premier semestre 2019.

" Cette rentabilité plus faible que l'exercice précédent s'explique par le soutien apporté aux indépendants et l'évolution du mix d'activité, le chiffre d'affaires à plus fortes marges ayant été plus particulièrement affecté par la pandémie, notamment à l'international " a expliqué Freelance.

Le chiffre d'affaires consolidé de 132,5 millions d'euros, est en croissance organique de 19%.

Au premier semestre 2020, la société INOP'S, qui a intégré Freelance.com le 18 juin 2020, a réalisé un chiffre d'affaires de 51,4 millions, en croissance organique de 56%. INOP'S est rentable et permet au Groupe de réaliser, en données pro forma, un résultat d'exploitation de 4 millions vs 4,6 millions au 30 juin 2019.

Malgré l'acquisition de la société INOP'S le 18 juin 2020, la trésorerie nette de dettes financières se monte à 14,6 millions (vs 15,1 millions au 31décembre 2019).

" Malgré quelques signaux positifs, le manque de visibilité sur les perspectives de croissance au second semestre invite à rester prudents et à se garder de toute annonce prématurée " a prévenu le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

Le groupe est cependant confiant dans sa capacité à réaliser un exercice 2020 alliant croissance et rentabilité, et à poursuivre son développement à plus long terme. Son ambition de dépasser le seuil des 500 millions de chiffre d'affaires d'ici 3 ans est maintenue.

