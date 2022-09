Frédéric Oudéa en piste pour être le prochain président non exécutif de Sanofi

(AOF) - Le conseil d'administration de Sanofi, qui s'est réuni le 2 septembre 2022, a nommé, à l'unanimité, Frédéric Oudéa en qualité de censeur avec effet à compter de cette date. Cette nomination sera soumise pour approbation à la prochaine assemblée générale. Suite à cette assemblée générale, il sera proposé au conseil d'administration de Sanofi la nomination de Frédéric Oudéa en qualité de président non exécutif de ce conseil, en remplacement de Serge Weinberg dont le mandat sera arrivé à échéance.

Frédéric Oudéa a annoncé qu'il quitterait ses fonctions de directeur général et administrateur de la Société Générale en mai 2023.

Frédéric Oudéa est né le 3 juillet 1963. C'est un ancien élève de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale d'Administration. Frédéric Oudéa est directeur général de la Société Générale qu'il a rejoint en 1996. Il a été successivement Adjoint au Responsable puis responsable du département Corporate Banking au Royaume-Uni, responsable de la supervision globale et du développement du métier Actions, directeur financier délégué puis directeur financier en 2003, avant de devenir directeur général du groupe en 2008, et président directeur général en 2009.

A l'occasion de la dissociation des fonctions imposée pour des raisons réglementaires aux banques systémiques en Europe, il a été nommé directeur général en 2015. Avant de rejoindre la Société Générale, il a travaillé 8 ans dans l'administration d'abord à l'Inspection des finances, puis au ministère du Budget. Frédéric Oudéa est également administrateur référent de Capgemini.