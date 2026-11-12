Frasers Group place un de ses cadres à la tête de Hugo Boss

David Epstein, directeur des partenariats de marques chez Frasers Group, succédera à Daniel Grieder en janvier 2027 à la direction de la maison allemande. Une nomination qui illustre l'emprise grandissante du distributeur britannique, devenu actionnaire majoritaire, sur la gouvernance de Hugo Boss après une série de départs à des postes clés.

David Epstein, cadre de Frasers Group, succédera à Daniel Grieder à la tête de Hugo Boss à partir du 1er janvier 2027, a annoncé jeudi le groupe allemand de mode. Ce choix confirme l'emprise croissante du distributeur britannique sur l'entreprise.

Ce changement de direction intervient après la prise de contrôle majoritaire de Hugo Boss par Frasers Group en octobre, déjà premier actionnaire, qui a porté sa participation au-dessus de 50%. Quelques mois plus tôt, son offre de rachat de 2 milliards d'euros avait échoué.

Hugo Boss a connu plusieurs changements de direction cette année. Le directeur financier Yves Müller est parti, remplacé par Ivica Maric en octobre, et le directeur commercial Oliver Timm quittera l'entreprise fin novembre, selon une annonce faite cette semaine.

En septembre, Hugo Boss avait aussi nommé Michael Murray, directeur général de Frasers Group, à la présidence de son conseil de surveillance, renforçant encore le poids du distributeur britannique dans la gouvernance de la maison de mode allemande.

"Avec des bases solides en place, je suis convaincu que c'est le bon moment pour céder la place à la prochaine génération de dirigeants", a déclaré Grieder dans un communiqué annonçant son départ programmé.

Grieder s'était récemment dit optimiste sur sa collaboration avec le nouveau président, évoquant un dialogue constructif avec Frasers Group après la publication des résultats du troisième trimestre, à l'occasion de laquelle Hugo Boss avait abaissé ses prévisions annuelles.

"Sous sa direction, l'entreprise a affiné son positionnement et renouvelé la façon dont les marques touchent leurs clients dans le monde. Nous respectons sa décision de se retirer", a déclaré Murray.

Le distributeur britannique, contrôlé par le milliardaire Mike Ashley, renforce sa présence dans les segments premium et luxe. Epstein occupait depuis 2024 le poste de directeur des partenariats de marques chez Frasers Group, couvrant les activités Sport, Premium et Luxe.