Frappes réciproques entre Russie et Ukraine, alerte dans les pays baltes et en Finlande

La Russie et l'Ukraine ont de nouveau échangé des frappes de drones dans la nuit de mardi à mercredi, ce qui a conduit les pays baltes et la Finlande à émettre des alertes aux drones pendant plusieurs heures.

Des avions de chasse de l'Otan ont été mobilisés pendant la nuit, même si aucun incident majeur n'a été signalé.

Les pays baltes – Lituanie, Lettonie et Estonie – ont appelé leur population à se mettre à l'abri, avant de lever l'alerte quelques heures plus tard. Le Premier ministre lituanien, Mindaugas Sinkevicius, a déclaré que quatre drones avaient été détectés dans la région au cours de ce qu’il a qualifié de "nuit difficile".

La Finlande, autre voisin de la Russie, a imposé "par mesure de précaution" des restrictions temporaires de l'espace aérien et maritime dans la partie orientale du golfe de Finlande, ont indiqué ses forces de défense sur X, avant de les lever par la suite.

Ces restrictions ont été mises en place alors que des drones ukrainiens attaquaient le nord-ouest de la Russie, qui abrite d'importantes infrastructures d'exportation sur la mer Baltique ainsi qu'une grande raffinerie de pétrole.

Un incendie s'est déclaré dans la zone portuaire d'Oust-Louga, selon les autorités russes.

Deux personnes ont par ailleurs été tuées par la chute de débris de drones dans la région russe de Smolensk, à la frontière avec la Biélorussie, ont rapporté les agences de presse russes, citant le gouverneur local.

En Ukraine, une frappe aérienne russe menée pendant la nuit a provoqué des coupures d'électricité dans certaines parties de la ville industrielle de Kryvyi Rih. D'autres attaques russes ont fait plusieurs blessés à Kharkiv et Zaporijjia, selon les services de secours.

Les attaques ne diminuent pas d'intensité malgré les pourparlers menés depuis mardi à Abou Dhabi par la Russie et l'Ukraine sous l'égide des États-Unis.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a fait état mardi soir de discussions "substantielles", sans signaler de percée majeure. Les deux belligérants discutent notamment d'un nouvel échange de prisonniers mais leurs positions restent éloignées sur les moyens de mettre fin à la guerre.

(Rédigé par Stine Jacobsen ; version française Tangi Salaün)