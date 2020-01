Frappes de l'Iran contre les Etats-Unis : le spectre d'une guerre ouverte fait bondir les cours du pétrole

Les marchés ont réagi aux attaques menées par le régime iranien sur des sites de l'armée américaine en Irak, tandis que presque dans le même temps, un Boeing de l'Ukraine International Airlines s'est écrasé près de Téhéran, faisant 170 morts.

Un drapeau iranien, devant la centrale nucléiare de Bushehr (illustration) ( AFP / ATTA KENARE )

L'Iran a tiré des missiles ballistiques contre deux bases abritant des soldats américains en Irak, dans la nuit de mardi 7 à mercredi 8 janvier. Ces raids, revendiqués par Téhéran, marquent un tournant faisant redouter une déflagration généralisée. Les craintes d'une guerre ouverte avec les Etats-Unis, qui s'étaient temporairement apaisées mardi, ont été aussitôt ravivées.

L'Iran a par la suite également menacé de frapper Israël et d'autres "alliés" des Etats-Unis. Le Pentagone a confirmé que "plus d'une douzaine de missiles" avaient été tirés par l'Iran contre les bases d'Aïn al-Assad et d'Erbil en Irak, utilisées par l'armée américaine.

Dans ce contexte, les marchés d'Asie ont souffert de l'escalade des tensions, qui a fait bondir les cours du pétrole en raison des craintes pour la production et les stocks de brut. Ces derniers jours avaient été marqués par une accalmie dans la hausse des cours, après une forte augmentation consécutive à l'assassinat du général Soleimani par l'armée américaine.

170 morts dans le crash d'un Boeing, la tension redouble

Pendant que l'Iran ciblait cette nuit les intérêts américains en Irak, 170 personnes sont décédées dans le crash d'un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines qui s'est écrasé peu après son décollage de Téhéran en direction de Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé qu'il n'y avait aucun survivant. "Tous les passagers et l'équipage" du Boeing 737 d'Ukraine International Airlines "sont morts", a t-il écrit.

Par ailleurs, un séisme de magnitude a secoué le sud-ouest de l'Iran, où se trouve la centrale nucléaire de Bouchehr.