Fraport : trafic passagers record à Francfort en 2019 Cercle Finance • 15/01/2020 à 10:04









(CercleFinance.com) - Fraport indique que son aéroport de Francfort (FRA) a accueilli plus de 70,5 millions de passagers l'année dernière, un nombre en hausse de 1,5% par rapport à 2018 et dépassant ainsi pour la première fois le cap des 70 millions sur une année calendaire. 'Après une tendance positive au premier semestre (+3%), les volumes de passagers ont largement stagné au second (+0,2%). En novembre et décembre, les nombres ont baissé pour la première fois depuis novembre 2016', note toutefois l'opérateur aéroportuaire. Fraport ajoute que la relativement faible croissance du nombre annuel de passagers peut être attribuée principalement aux trafics intérieur (-3,4%) et européen (+1,2%), alors que le trafic international vers et depuis FRA a augmenté de 3,4% en 2019.

Valeurs associées FRAPORT XETRA -3.12%