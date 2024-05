Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fraport: résultats trimestriels en ligne, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - L'opérateur aéroportuaire Fraport a annoncé mardi une hausse de 34% de son résultat opérationnel courant au premier trimestre, un résultat conforme à ce qu'attendaient les analystes.



Le groupe allemand a fait état d'un bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissement (Ebitda) de 212,6 millions d'euros au titre de la période allant de janvier à mars.



'Ce chiffre inclut 28 millions d'euros d'éléments exceptionnels, ce qui signifie que ce résultat s'inscrit en ligne avec le consensus qui visait 188 millions d'euros', précisent les analystes de Stifel.



Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 16,3% à 890,2 millions d'euros, sur la base d'un trafic passagers qui a augmenté de 10,4% pour atteindre 12,5 millions passagers à l'aéroport de Francfort.



Fraport - qui s'attend à accueillir un total de 61 à 65 millions de voyageurs à Francfort cette année - dit toujours prévoir un Ebitda annuel compris entre 1,26 et 1,36 milliards d'euros.



Suite à cette publication sans grande surprise, l'action Fraport reculait de 0,8% mardi à la Bourse de Francfort.





