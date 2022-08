Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fraport: résultats semestriels solides, prévisions relevées information fournie par Cercle Finance • 09/08/2022 à 11:45









(CercleFinance.com) - L'opérateur aéroportuaire allemand Fraport a annoncé mardi une hausse de 21,8% de son bénéfice courant au premier semestre, un résultat meilleur que ce qu'attendaient les analystes.



Le bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissement (Ebitda) a grimpé à 408,3 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, pour un chiffre d'affaires en hausse de 66,3% à 1.348,5 millions d'euros.



Dans son communiqué, l'exploitant de l'aéroport de Francfort dit avoir bénéficié du redressement du trafic aérien, avec près de 21 millions de passagers ayant transité via sa plateforme au cours du semestre.



Si ce chiffre reste 38% en-dessous de celui du premier semestre 2019, c'est-à-dire avant la pandémie, il s'inscrit en hausse de 220% d'une année sur l'autre.



'Depuis le mois de mars, nous constatons une forte tendance à la hausse au niveau de notre trafic, avec des individus de nouveau autorisés et désireux à voyager', explique son directeur général, Stefan Schulte.



Pour 2022, Fraport s'attend désormais à accueillir entre 45 et 50 millions de passagers sur son 'hub' de Francfort, contre une précédente prévision qui allait de 39 millions à 46 millions.



En termes de rentabilité, le groupe s'attend à dégager un Ebitda dans le haut d'une fourchette allant de 850 à 970 millions d'euros cette année, contre 760 à 880 millions auparavant.



Suite à ces commentaires optimistes, le titre Fraport progressait de 1,5% mardi à la Bourse de Francfort, surperformant un marché boursier allemand en repli de 0,5%.





