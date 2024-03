Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fraport: résultats 2023 en ligne, prévisions décevantes information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 12:06









(CercleFinance.com) - L'opérateur aéroportuaire Fraport a annoncé mardi avoir enregistré un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel record en 2023, des performances qui peinaient néanmoins à impressionner le marché.



Le groupe allemand indique que son bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissement (Ebitda) a grimpé de 16,9% à 1,2 milliard d'euros l'an dernier, un chiffre globalement en ligne avec les attentes des analystes.



Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 25,2% à quatre milliards d'euros tout juste, alors que le nombre cumulé de passagers à l'aéroport de Francfort a bondi de 59,4 millions l'an dernier.



Pour 2024, Fraport dit s'attendre à ce que le trafic de passagers à l'aéroport de Francfort ressorte entre 61 et 65 millions de passagers.



L'Ebitda du groupe devrait, lui, se situer entre 1,26 et 1,36 milliard d'euros cette année, alors que le consensus espérait en moyenne 1,35 milliard.



Compte tenu du niveau élevé de son endettement et d'un flux de trésorerie disponible (FCF) négatif, l'exploitant aéroportuaire ne prévoit toujours pas de verser de dividende.



A la Bourse de Francfort, l'action Fraport chutait de 4,5% mardi matin suite à cette publication.





