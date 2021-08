Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fraport : plus optimiste à l'issue de son premier semestre information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 12:04









(CercleFinance.com) - L'opérateur aéroportuaire Fraport a annoncé mardi avoir renoué avec les bénéfices au premier semestre, à la faveur du récent redressement du trafic aérien. Son excédent brut d'exploitation (EBIT) ressort à 116,1 millions d'euros sur la période allant de janvier à juin, à comparer avec une perte de 210,2 millions d'euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a toutefois reculé de 10,9% à 810,9 millions d'euros. Le groupe allemand fait néanmoins valoir que le trafic passagers à l'aéroport de Francfort a rebondi le mois dernier, affichant une hausse de quasiment 200% avec près de 1,8 million de passagers transportés. Le groupe souligne que cette tendance positive s'est poursuivie au mois de juillet, avec quelque 2,8 millions de passagers accueillis, soit une hausse de 116% en rythme annuel. A l'issue de ce premier semestre, Fraport se montre plus optimiste sur son exercice 2021, qu'il voit se solder par un résultat net autour de l'équilibre, et non plus par une perte. Conséquence, l'action progressait de 2,7% mardi sur le marché boursier allemand.

Valeurs associées FRAPORT XETRA +0.86%