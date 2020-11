Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fraport : le trafic passagers d'octobre a chuté de 83% Cercle Finance • 12/11/2020 à 12:13









(CercleFinance.com) - L'entreprise allemande Fraport a fait état d'une baisse de 83% du nombre de passagers en octobre à son aéroport de Francfort, sa principale plaque tournante, la demande étant restée faible en raison des restrictions de voyage persistantes dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Au cours du mois dernier, l'aéroport de Francfort n'a accueilli que 1,1 million de passagers, contre 6,4 millions l'année précédente, selon le groupe. Fraport a cependant déclaré que l'aéroport a enregistré une performance 'très positive' en matière de fret en octobre, affichant une croissance en glissement annuel pour la première fois en 15 mois. Le débit de fret de Francfort (comprenant le fret aérien et le courrier aérien) a augmenté de 1,6 % le mois dernier, pour atteindre 182 061 tonnes, a précisé le groupe. Le trafic passagers cumulé de janvier à octobre est toujours en baisse de 71,6 %, a déclaré Fraport.

