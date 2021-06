Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fraport : le titre trébuche après une dégradation Cercle Finance • 30/06/2021 à 14:36









(CercleFinance.com) - Avec un repli de plus de 2%, Fraport accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice MDAX mercredi à la Bourse de Francfort, pénalisé par l'abaissement de la recommandation de Berenberg, passé de 'achat' à 'conserver' sur le titre. Dans une étude consacrée aux transporteurs aériens européens, le broker souligne que les opérateurs aéroportuaires ont grimpé de 27% au cours des 12 derniers mois en raison des progrès des campagnes de vaccination et de la réouverture de l'économie. L'intermédiaire estime cependant qu'aux niveaux de valorisation actuels, presque revenus à ceux de 2019, le profil risque/rendement du secteur est beaucoup moins séduisant qu'il y a quelques mois. Ils ont également abaissé leur recommandation sur le français ADP.

Valeurs associées FRAPORT XETRA -2.58%