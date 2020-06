Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fraport : le titre chute, un analyste passe à la vente Cercle Finance • 01/06/2020 à 12:49









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de -4% à la Bourse de Francfort. Crédit Suisse a abaissé sa recommandation sur la valeur passant de neutre à sous-performance. Le bureau d'analyses abaisse également son objectif de cours à 26 E (au lieu de 39 E) estimant que le ' marché ne tient pas pleinement compte des défis rencontrés par Fraport '. ' Notre EBITDA 2022E tombe à 887 ME contre 1 125 ME et contre un consensus de 1 102 ME ' indique Crédit Suisse. Crédit Suisse s'attend désormais à plus de concurrence pour le trafic à l'aéroport de Francfort, entraînant une baisse des tarifs de 1% en 2022E et 2023E. ' Une utilisation moindre des capacités en 2021 par rapport à 2019 pourrait inciter Munich, Zurich et d'autres à rivaliser avec le trafic de Francfort '.

Valeurs associées FRAPORT XETRA -3.79%