Fraport: le titre chute sur des prévisions décevantes

(CercleFinance.com) - L'opérateur aéroportuaire allemand Fraport chute sévèrement ce mardi à la Bourse de Francfort sur des prévisions jugées décevantes par le marché.



L'action perd actuellement plus de 7% alors que le MDAX, l'indice élargi de la place boursière allemande, cède 1,3%. Le titre accuse désormais un repli de 15,5% depuis le début de l'année.



Le groupe a dévoilé ce matin un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) de 757 millions d'euros pour l'exercice écoulé, contre une perte de 250,6 millions d'euros en 2020.



A titre de comparaison, les analystes attendaient un résultat de 737 millions d'euros.



Les investisseurs semblent surtout retenir les prévisions inférieures aux attentes communiquées par le groupe au titre de son exercice 2022.



Fraport s'est en effet donné comme objectif un EBITDA compris entre 760 et 880 millions d'euros pour cette année, contre un consensus établi à 960 millions d'euros.



L'opérateur vise par ailleurs un trafic compris entre 39 et 46 millions de passagers cette année, soit l'équivalent de 55% à 65% de ses niveaux de 2019, c'est-à-dire avant la crise, une prévision qui se révèle là encore inférieure au consensus.





Valeurs associées FRAPORT XETRA -2.92%