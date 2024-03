Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fraport: hausse du trafic en Février malgré les grèves information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Près de 3,9 millions de voyageurs ont utilisé l'aéroport de Francfort (FRA) en février 2024. Malgré des grèves de plusieurs jours, le volume a augmenté de 12,9 % par rapport au mois correspondant de 2023.



Les grèves ont entraîné l'annulation d'environ 1 770 vols, empêchant environ 225 000 passagers de transiter par Francfort comme prévu.



Les volumes de passagers pour février 2024 étaient encore inférieurs d'environ 15,0 % au chiffre correspondant de 2019, avant la pandémie.



Les volumes de fret à Francfort (comprenant le fret aérien et le courrier aérien) ont atteint 153 473 tonnes métriques en février 2024, dépassant de 4,7 % le niveau de février 2023.





