Fraport : en perte semestrielle, vers une reprise très lente

(CercleFinance.com) - L'opérateur aéroportuaire allemand Fraport a publié mardi des pertes semestrielles et prévenu que le redressement de son activité n'interviendrait qu'à un rythme progressif. Le titre reculait de 0,6% en fin de matinée, ce qui le plaçait dans le ventre mou de l'indice MDAX des valeurs moyennes à la Bourse de Francfort. Frappé de plein fouet par la crise du coronavirus, l'exploitant de l'aéroport de Francfort indique avoir essuyé une perte nette de 231,4 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre un bénéfice net de 164,9 millions de dollars un an plus tôt. Son chiffre d'affaires semestriel s'est en effet replié de près de 49% à 910,6 millions d'euros, sur fond d'une chute de 64% du trafic passagers à l'aéroport de Francfort sur le premier semestre. Sur la période allant d'avril à juin, c'est-à-dire le deuxième trimestre, le nombre de passagers transportés s'est même écroulé de plus de 84%, précise Fraport dans son communiqué. Stefan Schulte, le président de son comité de direction, a souligné que le trafic avait commencé à se reprendre depuis la mi-juin, tout en prévenant que ce redressement s'opérait à un rythme 'très lent'. Fraport a d'ailleurs déclaré qu'il s'attendait à publier un résultat opérationnel (Ebit) en perte sur l'ensemble de son exercice 2020.

