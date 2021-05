Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fraport : bien orienté malgré une perte trimestrielle Cercle Finance • 11/05/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - Fraport s'adjuge 2% à Francfort malgré l'annonce d'une perte nette de 77,5 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2021, le groupe étant toujours pénalisé sévèrement par la pandémie de Covid-19, mais avec un maintien de ses objectifs pour l'ensemble de 2021. Avec un trafic passagers toujours en baisse à Francfort et sur les autres aéroports du groupe dans le monde, ses revenus trimestriels ont chuté de plus de 40% en comparaison annuelle, à 385 millions d'euros, tandis que son EBITDA a plongé de 69% à 40,2 millions.

